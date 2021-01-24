اليابان عازمة على إقامة الألعاب الأولمبية

أعاد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ومنظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل عاماً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، التأكيد عزمهم إقامة الألعاب الصيف المقبل، رغم التقارير التي أشارت إلى أن الحكومة اتخذت قراراً غير معلن بالإلغاء.

وقال سوغا في جلسة برلمانية «أنا مصمم» على استضافة دورة ألعاب أولمبية «آمنة» في طوكيو، كدلالة على «انتصار البشرية على فيروس كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في بيان إلى أنها «تركز بشكل كامل» على الاستعدادات لاستضافة الأولمبياد، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو واللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين.

ونقلت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية عن مصدر داخل الائتلاف الحاكم في اليابان، قوله أن الحكومة أعلنت بالفعل سراً استحالة تنظيم الألعاب الأولمبية هذا العام، بسبب تفشي كوفيد-19 عالمياً، لا سيما في اليابان.

ولحفظ ماء الوجه، ستسعى الحكومة مسبقاً إلى ضمان أن تنظم طوكيو دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، وهي النسخة التالية المتاحة (بعد باريس 2024 ولوس أنجيليس 2028)، وفقاً للصحيفة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة اليابانية مانابو ساكاي «لا يوجد شيء حقيقي» فيما يتعلق بمقال «تايمز»، ووصفها مات كارول رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية بأنها «شائعة لا أساس لها»، وقال كارول «ستكون هذه الألعاب مختلفة للغاية، مع التركيز على الرياضيين ومسابقاتهم».

ووسط تزايد الشكوك، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، «ليس لدينا في هذه اللحظة أي سبب للاعتقاد بعدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو».

وتابع قبل ستة أشهر من انطلاق الأولمبياد الصيفي «لهذا السبب لا توجد خطة بديلة ونحن ملتزمون تماماً لإنجاح هذه الألعاب وجعلها آمنة».

وأظهر استطلاع للرأي في اليابان هذا الشهر أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب هذا العام (45% مع التأجيل و35% مع الغاء كامل)، حتى بعدما كشف المنظمون عن مجموعة الإجراءات لمكافحة الفيروس.