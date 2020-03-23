اليابان في طريقها لإعلان تأجيل الأولمبياد

قالت وكالة "كيودو" اليابانية الاثنين، أن اليابان ستبلغ اللجنة الأولمبية الدولية، بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل، في ظل تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين، لكن هناك مطالب متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا من أبرز المطالبين بتأجيل الدورة، نظراً لما يواجهه العالم من اجتياح الفيروس التاجي، الذي عطل جميع الأنشطة الرياضية بلا استثناء.

يذكر أن كندا أعلنت رسمياً أنها لن تشارك في النسخة القادمة بحال إقامتها صيف هذا العام.