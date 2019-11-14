اليمن تتغلب على فلسطين بهدف وحيد

حقق منتخب اليمن انتصاره الأول في المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، بعدما تغلب على نظيره الفلسطيني بهدفٍ دون رد.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عمر الداحي في الدقيقة 57.

واستفاد منتخب اليمن من النقص العددي في صفوف غريمه الذي أكمل المواجهة بـ 10 لاعبين عقب طرد محمود أبو وردة في الدقيقة 34.

وبهذا الفوز، رفع منتخب اليمن رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب فلسطين عند 4 نقاط في المركز الرابع.