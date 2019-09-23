توتوسبورت: يوفنتوس عانى كثيراً

بعامل "R" يطلق يوفي.. هكذا عنونت صحيفة "توتوسبورت" عن الفوز الصعب الذي حققه يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بهدفين لهدف ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن يوفي عانى كثيراً في المباراة خاصة أن منافسه في هذه المواجهة كان السباق في التسجيل عن طريق ميغيل فيلوسو.

ففي لقطة درامية، احتسب الحكم ركلة جزاء سددها لاعب فيرونا في القائم لترتد للاعب آخر ليسددها مرة أخرى في القائم، ثم يأتي فيلوسو ليسجل هدفاً خرافياً في مرمى الأسطورة جيانلويجي بوفون بعد ارتداد الكرة من القائم مرتين، لكن يوفي استطاع أن يقلب الطاولة بعد تسجيل آرون رامزي هدف التعادل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدف الفوز مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وهذا الفوز الذي قاد يوفنتوس للنقطة العاشرة بعد مرور 4 مراحل من الدوري وضعته في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر.