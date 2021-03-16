انتخابات رئاسة برشلونة مهددة بالإعادة بسبب كارثة مالية

كشفت مصادر إسبانية أبرزها صحيفة "آس" الصادرة من مدريد أن انتخابات رئاسة برشلونة مهددة بالإعادة مما يعني الإطاحة بالرئيس الجديد جوان لابورتا وذلك لأسباب مالية.

وأعلن البارسا رسمياً فوز لابورتا الأسبوع الماضي بانتخابات رئاسة النادي في ولاية ثانية بعد الأولى التي كانت قد انتهت عام 2010.

وأشارت صحف إسبانية إلى ضرورة تقديم أي مجلس إدارة جديد لنادي برشلونة لضمانات مالية تقدر بـ 15% من إجمالي الدخل، وذلك ليتم تثبيت الرئيس والمجلس الجديد.

ويقدر إجمالي الدخل السنوي للبارسا بـحوالي مليار و100 مليون يورو، وهذا يعني أن لابورتا ومجلس إدارته الجديد مطالبون بتقديم مبلغ 124.6 مليون يورو من أجل التثبيت.

ويتبقى في الوقت الحالي 70 مليون يورو يحتاج لابورتا لجمعها خلال الـ 24 ساعة قادمة فقط، وإلا سيعلن حل مجلس الإدارة وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

واقتصرت الحلول المطروحة على حلين فقط، الأول أن يقوم أي بنك أو صندوق استثمار بالتدخل لإنقاذ الموقف ودفع المبلغ المطلوب، والمؤشرات تشير إلى دخول صندوق الاستثمار إتش بي إس بارتنرز.

أما الحل الثاني فهو أن يقوم لابورتا بدمج 5 مدراء جدد ليكونوا جزءاً من الترشيح، لكن الحل الأول يبدو الأقرب في الوقت الحالي لكي لا يتم الإطاحة بالرئيس الجديد بعد 9 أيام فقط من انتخابه.

يذكر أن الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تتم محاكمته في الوقت الحالي على خلفية العديد من المخالفات التي ارتكبها إبان فترة رئاسته للنادي الكتالوني.