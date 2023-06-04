انتصارات لنابولي وميلان وروما ويوفي في ختام الدوري الإيطالي

شهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد انتصارات لفرق المقدمة أبرزها انتصار روما على ضيفه سبيزيا بهدفين لهدف.

على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا، فاز نابولي البطل على ضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد حملا توقيعي فيكتور أوسيمين وجيوفاني سيميوني.

وتغلب أي سي ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 3-1 على ملعب سان سيرو بفضل أهداف أوليفيه جيرو ورافاييل لياو (هدفان).

وخطف روما انتصاراً في غاية الصعوبة على ضيفه سبيزيا المهدد بالهبوط بهدفين لهدف جاءا عبر نيكولا زاليفسكي وباولو ديبالا.

وشهد ملعب داشيا آرينا انتصاراً ليوفنتوس على مستضيفه أودينيزي بهدفٍ دون رد جاء عن طريق فيديريكو كييزا.

ترتيب الدوري الإيطالي النهائي لموسم 2022-2023