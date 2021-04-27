انتقادات حادة لرونالدو وصحيفة تصفه بـ «شبح»

وجه جماهير يوفنتوس انتقادات حادة لنجم وهداف الفريق، كريستيانو رونالدو، عقب التعادل مع فيورنتينا، بنتيجة 1-1، في منافسات المرحلة 33 من الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "هذه الفترة صعبة على رونالدو، في ظل غيابه عن التهديف وعدم قدرته على مساعدة الفريق في مثل هذه الأوقات".

وأضافت، أن من نراه في يوفنتوس حالياً هو "شبح" رونالدو، لا يوجد له أثر أو تأثير، خاصة أنه فشل في زيارة الشباك في آخر 3 مباريات على التوالي مع يوفي، وبدا أنه يتجول فقط على أرض الملعب ولا يهتم بما يحدث.

وتراجع ترتيب فريق السيدة العجوز إلى المركز الرابع، وأصبح مهدداً بالخروج من المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.