انتقادات كبيرة لصلاح بعد صورته المثيرة للجدل

أثارت تغريدة محمد صلاح نجم ليفربول عبر منصتي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" بعد ظهوره مع العارضة آليساندرا أمبروسيو في دعاية إعلانية الجدل.

تغريدة صلاح اجتذبت خلال ساعة نحو 55 ألف حساب مستخدم في تويتر، وتخطى حجم الردود على التغريدة عدد الريتويت، ووصل إلى نحو 5 آلاف رد، بين فيديوهات ساخرة وانتقادات قوية وهجوم من المغردين العرب والمصريين في ردة فعل بعد ظهوره بجانب العارضة البرازيلية في صور خادشة للحياء حسب وصفهم.

الهجوم على المصري امتدّ إلى حسابه في إنستغرام، ونال نحو مليون إعجاب و27 ألف تعليق من متابعيه خلال ساعتين وكان ضمنها العديد من الهجوم والانتقادات القوية لصلاح.

وكان اللاعب الأكثر تفاعلاً في منصتي "تويتر" و"إنستغرام" متفوقاً على ميسي ورونالدو.

كما سجل هاشتاج صلاح في تويتر تفاعلاً بنحو 7 آلاف تغريدة بعد بثه الصور عبر حساباته الرسمية.

يذكر أن أغلب الانتقادات تعود إلى تناقض تصرفات صلاح، كونه يمثل العرب والمسلمين بشكل عام بالنسبة للكثير من متابعيه.