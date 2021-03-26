انتقادات واتهامات غير مسبوقة تطال صلاح بعد لقاء كينيا

تعرض نجم الكرة المصرية وليفربول محمد صلاح لعاصفة من الانتقادات بعد الأداء المتواضع الذي قدمه أمام منتخب كينيا ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتأهل مصر للنهائيات.

ولم يقدم النجم الكبير الأداء المنتظر منه بعد فترة كبيرة من الغياب عن صفوف المنتخب.

وطالت الانتقادات كذلك زميليه محمود حسن تريزيغيه المحترف في أستون فيلا ومصطفى محمد لاعب غالاتاساراي.

وقال محمد صديق مدافع الزمالك والأهلي السابق أن المنتخب المصري ظهر بمستوى متواضع للغاية أمام كينيا، حيث كانت الأفضلية للفريق المنافس.

وأوضح: "كان هناك تكبر وغرور في أداء محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيغيه، حيث لم يلعبوا بأي روح"، مشيراً إلى أن منتخب مصر، منذ تولي حسام البدري، المسؤولية الفنية، فشل في تحقيق المعادلة الصعبة بتحقيق الفوز وتقديم أداء مقنع.

وأضاف: "فزنا في جميع المباريات بهدف نظيف، باستثناء مواجهة توغو التي فزنا فيها بثلاثة أهداف لهدف".

بينما أرجع نجم منتخب مصر السابق والزمالك فاروق جعفر تراجع مستوى صلاح خلال اللقاء إلى أنه لم يجد ضالته في الحصول على تمريرات متقنة، للقصور في دور صانع الألعاب.

وأشار إلى أنه كان على البدري أن يضم يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، لأنه لاعب مهم في مركزه.

وقال وليد صلاح الدين نجم الفراعنة السابق: "لم يكن تريزيغيه موجوداً، وكان أداء صلاح سيئاً، وفي الشوط الأول كان مصطفى محمد في غاية السوء".