انتقال أمرابط إلى مانشستر يونايتد مرهون بمصير ماكتوميناي

يعتمد انتقال النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد على مصير لاعب خط الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

ويتفاوض الناديان على قيمة الصفقة، إذ يطالب الفيولا بـ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، فيما يخطط يونايتد لدفع 25 مليون يورو، بحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت".

لكن أي قرار نهائي يخص قدوم النجم المغربي يعتمد بشكلٍ مباشر على ما سيحصل مع ماكتوميناي المستهدف من قبل ويست هام يونايتد.

وبحال رحيل الاسكتلندي عن ملعب أولد ترافورد، سيتحرك مسؤولو مانشستر يونايتد بعدها مباشرة لاستقطاب أمرابط.

يذكر أن إيريك تين هاغ مدرب الشياطين الحمر لطالما عبر عن إعجابه بلاعب خط وسط الفيولا وقدراته، وقد دفع النادي الإنجليزي لضمه في شهر يناير، إلا أنه لم ينجح في جلبه في ذلك الوقت.