انتقال بيرناردو سيلفا إلى برشلونة بات وشيكاً

بات انتقال النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي إلى برشلونة وشيكاً وفقاً لتقرير نقلته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد.

كما نوهت الجريدة المدريدية إلى أن هذه الصفقة لا تعتمد بأي شكلٍ من الأشكال على رحيل النجم الهولندي فرينكي دي يونغ عن ملعب سبوتيفاي كامب ناو هذا الصيف.

قدوم بيرناردو سيلفا لا يعني رحيل دي يونغ

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النادي الكتالوني كان يسعى للتخلص من دي يونغ من أجل استثمار جزء من قيمته لشراء بيرناردو سيلفا.

فيما يذهب الجزء الآخر لتسجيل تعاقدات البارسا الجديدة تماشياً مع قوانين الدوري الإسباني.

لكن الموارد التي وصلت برشلونة جراء بيع ما نسبته 24.5 بالمئة من استوديوهاته بقيمة 100 مليون يورو قبل يومين من شأنها توفير الأموال اللازمة لتأمين خدمات سيلفا.

في المقابل، تدرس إدارة البلاوغرانا الإبقاء على دي يونغ نظراً للأداء المميز الذي قدمه أمس أمام رايو فايكانو وبعد التعادل السلبي الذي لم يخدم الفريق في هذه المرحلة الحساسة.