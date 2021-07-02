انتقال راموس يشعل أزمة بين لاعبي باريس سان جيرمان

رغم عدم إعلان انتقاله بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الأزمات ستلاحق المدافع المخضرم سيرخيو راموس مع ناديه المنتظر باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إلى توصل النجم الإسباني لاتفاق نهائي يقضي بانضمامه للنادي الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وسيوقع اللاعب على عقد لموسمين، ومن المقرر الإعلان بشكل رسمي عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن شعور الثنائي بريسنيل كيمبيمبي وماركينيوس بالغضب من انتقال راموس للفريق.

وأوضحت أن ماركينيوس بالتحديد يرى هذه الصفقة كتعبير عن حالة العشوائية التي تنتهجها إدارة باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات.

ويأتي ذلك بسبب الطريقة التي غادر بها تياغو سيلفا الفريق بعد وصوله إلى عامه الـ 36 الصيف الماضي، والتعاقد مع راموس صاحب الـ 35 عاماً هذا الصيف.

أما كيمبيمبي فهناك بعض المخاوف حول خسارته لمركزه، بحال اعتماد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على 4 مدافعين في خطته.

رغم المخاوف إلا أن نافاس ودي ماريا سعيدان بقدوم راموس

وعلى النقيض تماماً، يشعر الثنائي كايلور نافاس وآنخيل دي ماريا، بسعادة بالغة باللعب مرة أخرى مع قائدهم السابق في ريال مدريد.

يذكر أن راموس يعمل حالياً على تحسين لياقته البدنية للتحضير للموسم الجديد، بعد استبعاده من المشاركة في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا ومن تشكيلة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو.