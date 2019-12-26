انتقال كافاني لأتلتيكو مدريد يتأجل حتى الصيف

تواجه صفقة إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى أتلتيكو مدريد، العديد من التعقيدات مؤخراً بعد محاولات بطل الدوري الفرنسي الاحتفاظ بهدافه حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الدولي الأوروغوياني لا يرغب في الرحيل بطريقة سيئة لكونه الهداف التاريخي لبطل فرنسا ويحترم الجماهير، لذلك يفضل فسخ تعاقده بهدوء قبل الرحيل إلى إسبانيا.

وأوضحت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اجتمع مع كافاني وأقنعه بأهمية وجوده وطلب منه البقاء لنهاية الموسم مؤكداً أنه سيحصل على فرص كافية.

ويرغب أتلتيكو مدريد بإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، إذ يعاني هجومياً بصورة كبيرة كونه لم يسجل سوى 20 هدفاً فقط خلال 18 مباراة في الليغا، وحقق التعادل في 8 مواجهات، وبات يبتعد عن المتصدر برشلونة بفارق 7 نقاط.

يذكر أن دييغو كوشتا مهاجم الروخيبلانكوس قد يعود بدوره إلى البرازيل في يناير، إذ تسببت كثرة إصاباته في خروجه من حسابات المدرب دييغو سيميوني.