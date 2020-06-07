انتقال لاوتارو إلى برشلونة مهدد بالفشل

يستمر ربط اسم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة.

ويرى البارسا أن الدولي الأرجنتيني يمكنه قيادة خط الهجوم خلفاً للويس سواريز، كما أن الرغبة متبادلة من اللاعب أيضاً الذي يحلم بمزاملة مواطنه ليونيل ميسي.

لكن هناك بعض المشكلات التي يصعب على برشلونة حلها لإتمام الصفقة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة سيخسر حوالي 150 مليون يورو من الدخل نهاية الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا، كما طلب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو من اللاعبين تخفيضاً آخر في رواتبهم الموسم المقبل لمعالجة العجز المادي.

وأكدت الصحيفة أن دفع مبلغ يقارب الـ 100 مليون يورو لحسم صفقة لاوتارو سيضع النادي في أزمة خطيرة، لكن هذا التردد سيبقي كل الاحتمالات مفتوحة أمام الأندية الأخرى التي ترغب في الانقضاض على اللاعب.

ويراقب ريال مدريد الوضع باهتمام شديد، واجتمع مانشستر يونايتد مع وكلاء لاوتارو قبل بضعة أسابيع، بينما خسر ليفربول صفقة تيمو فيرنر لصالح تشيلسي.

ولا يريد إنتر سوى قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو نقداً للموافقة على رحيل مهاجمه، بينما يمكن لبرشلونة تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو نقداً إلى جانب لاعب أو اثنين، ويعتبر جونيور فيربو المرشح الأبرز للدخول في الصفقة بجانب لاعب آخر لتلبية مطالب إنتر، رغم أن النادي الإيطالي لن يرضى بلاعبين متواضعين أو فشلوا في إثبات أنفسهم مع البارسا.

بالإضافة إلى ذلك، يستوجب على برشلونة تحقيق مبيعات بـ 70 مليون يورو على الأقل قبل 30 يونيو، من أجل الموازنة.