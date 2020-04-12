انتقال مبابي لريال مدريد كان شبه منتهي قبل أزمة كورونا

أكد لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روتين أن انتقال نجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد كان شبه منتهي قبل أزمة كورونا.

وقال اللاعب، في حوار لراديو «مونتي كارلو»: «الانتقال مسألة وقت».

وأوضح نجم النادي الباريسي السابق: «أعرف من مصادر داخل النادي أن الاتفاق حول توجه مبابي لريال مدريد كان شبه منتهي، لكن في ظل ما يحدث أنا متأكد أن وصوله سيتأجل.

«من المستحيل أن يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، سيكون بينهم اتفاق لأن باريس وافق على تركه يرحل في الصيف، في رأيي إنها مجرد مسألة وقت».