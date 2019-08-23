انتهاء أزمة ديبالا مع يوفنتوس

كان النجم باولو ديبالا، حديث الجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن فتح يوفنتوس الباب أمام رحيله وسط انتقادات من الجماهير، وبعد أسابيع من الجدل يبدو أن الأزمة انتهت.

ورغم تبقي أيام قليلة على موسم الانتقالات، يتجه يوفي إلى الإبقاء على ديبالا لعدم وصول عروض له منذ فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن إدارة يوفي رضيت بالأمر الواقع، وستحافظ على المهاجم الأرجنتيني، ولن تغير رأيها إلا إذا استقبلت عرضاً مغرياً لا تقل قيمته عن 70 مليون يورو.

وارتبط ديبالا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، لكن يوفي يشترط ضم نيمار إليه في صفقة تبادلية، في سبيل التنازل عن لاعبه الملقب بالـ "جوهرة".

وذكرت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان لم يقدم عرضاً حقيقياً للأرجنتيني، وإنما أظهر اهتماماً فقط، كما لم يدخل برشلونة في مفاوضات لضمه، لذلك يبدو الحل الوحيد هو الاستمرار مع "السيدة العجوز".

وخرج ديبالا من حسابات المدرب السابق ماسيميليانو آليغري الموسم الماضي، كما اعترف المدرب الجديد ماوريتسيو ساري بأنه من الأفضل له البحث عن وجهة جديدة، لكنه سيضطر الآن للاستفادة منه كورقة رابحة.