انتهاء موسم ديوغو جوتا

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، انتهاء موسم المهاجم ديوغو جوتا، بعدما تعرض لإصابة خلال المباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد (4 -2) الخميس الماضي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا يحدث شيء جيد دون شيء سيء، فزنا على مانشستر يونايتد لكن تعرض (جوتا) لإصابة في العظم، ليست خطيرة للغاية، لكنها خطيرة لدرجة تنهي موسمه».

يذكر أن ليفربول تغلب بصعوبة أمس الأحد على مستضيفه ويست بروميتش آلبيون بهدفين لهدف ليحيي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.