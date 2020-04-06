انتهاء موسم لوف مع ألمانيا مبكراً

فيما كان متوقعاً أن تشهد الفترة الحالية والمقبلة أكثر الأسابيع ازدحاماً بالعمل بالنسبة ليواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، أفسد فيروس كورونا كل خطط المدرب لهذا الصيف وأنهى موسم المانشافت في وقت مبكر للغاية.

وبعدما كان منتظراً أن يشهد موسم 2019-2020 ما بين 13 و17 مباراة دولية للفريق، اقتصر على ست مباريات دولية فقط كان آخرها قبل شهور، فيما خلا عام 2020 من أي مباراة للمانشافت حتى الآن بسبب توقف الأنشطة الكروية في أوروبا.

وبهذا أصبح هذا الموسم الأصغر في مسيرة المنتخب مع لوف (60 عاماً) بانتظار محاولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستئناف الأنشطة الكروية في القارة خلال الشهور القادمة مع بداية الموسم الجديد.

وكان مقرراً أن يخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أمام نظيريه الإسباني والإيطالي في الأيام الأخيرة من شهر مارس الماضي، لكن فيروس كورونا حرم الفريق من خوضهما.

وبدلاً من انشغال لوف في الوقت الحالي بتقييم أداء الفريق في المباراتين وتحديد انطباعاته عن مستويات لاعبي الفريق قبل الكشف في منتصف مايو القادم عن القائمة المبدئية للفريق استعداداً لبطولة يورو 2020، سيكون على لوف الآن انتظار موقف المباريات القادمة وما إذا كان سيتمكن من خوض مباريات ودية في الشهور المقبلة.

كان يويفا قرر في مارس الماضي تأجيل يورو 2020 إلى صيف 2021 بسبب وباء كورونا كما قرر تأجيل المباريات الودية، التي كانت مقررة في مارس إلى يونيو المقبل قبل أن يؤجلها قبل أيام لأجل غير مسمى.

بهذا، يرى لوف أن الموسم انتهى مبكراً بالنسبة للمانشافت حيث انتهى بعد ست مباريات فقط ولن يخوض الفريق غيرها في موسم 2019-2020، حسبما أكد فريدريش كورتيوس أمين عام الاتحاد الألماني لكرة القدم ليظل لوف في فترة “بيات” مؤقت.

وكانت أحدث مباراة خاض فيها لوف المانشافت عندما اكتسح منتخب آيرلندا الشمالية 6-1 في 19 نوفمبر الماضي فيما ستكون أول مباراة مرتقبة للفريق بعد عشرة شهور من هذه المباراة حيث ينتظر أن يواجه نظيره الإسباني في الثالث من سبتمبر المقبل في بداية مشاركة الفريق بالنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا.

بهذا، أصبح موسم 2019-2020 هو الأقصر في مسيرة لوف والتي تمتد الآن عبر 14 عاماً.

وخلال المباريات الست التي خاضها المانشافت في الموسم الحالي، حقق الفريق أربعة انتصارات وخسر مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة. وكانت الهزيمة الوحيدة للفريق أمام نظيره الهولندي 2-4.

وخلال هذه المباريات الست، اعتمد لوف على 25 لاعباً من بينهم روبن كوخ ولوكا فالدشميت ونديم أميري ونيكلاس شتارك وسوات سيردار الذين شاركوا مع الفريق للمرة الأولى.

كان يوشوا كيميتش هو الوحيد من جميع لاعبي المانشافت الذي خاض المباريات الست مكتملة حيث شارك في 540 دقيقة كما كان سيرج غنابري زميله في بايرن هو هداف الفريق في هذه المباريات برصيد ستة أهداف.

وكان لوف يعتزم استدعاء روبن جوسينز (25 عاماً) قلب دفاع أتالانتا لقائمة الفريق لمباراتي إسبانيا وإيطاليا لتكون المشاركة الأولى له وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع أتالانتا في دوري الأبطال الأوروبي قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

ووعد لوف في تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية، بأن يظل على مراقبته للاعب بمجرد استئناف الأنشطة في أوروبا متمنياً أن يلتقي اللاعب قريباً.

وأعرب لوف عن أمله في أن تدور عجلة المباريات مجدداً بأقرب وقت ممكن.