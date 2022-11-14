انسحاب مدافع باريس سان جيرمان من قائمة فرنسا المونديالية

انسحب المدافع بريسنيل كيمبيمبي نجم باريس سان جيرمان من قائمة منتخب فرنسا التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 اليوم الاثنين بعد فشله في التعافي من الإصابة.

واضطر صاحب الـ 27 عاماً لتقبل فكرة عدم تمثيل بلاده بعد مشاركته السابقة في نسخة عام 2018 التي جرت في روسيا.

ونظراً لهذا الانسحاب، استدعى المدرب ديدييه ديشامب الواعد آكسيل سياسي مدافع موناكو لتعويض كيمبميبي، والذي لم يسبق له تمثيل الديوك.

فرنسا تخسر أحد أعمدة الدفاع

نشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بياناً رسمياً جاء فيه: "لن يشارك بريسنيل كيمبميبي في كأس العالم 2022، لا يرى اللاعب نفسه متعافياً بصورة كافية تخوله لحجز مقعدٍ ضمن تشكيلة المنتخب في قطر.

"تم اتخاذ قرار استبعاده هذا الصباح في كليرفونتين بعد مشاورة ما بين اللاعب والطاقم الفني والمدرب ديدييه ديشامب.

"قرر المدير الفني استدعاء آكسيل دياسي الذي سيتواجد في كليرفونتين اليوم".