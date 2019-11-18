انطلاقة خليلوجيتش تقلق الاتحاد المغربي

يعيش اتحاد الكرة المغربي، على وقع الصدمة من النتائج السيئة التي حققها منتخب الأسود تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوجيتش.

وفرض منتخب موريتانيا التعادل السلبي على مضيفه المغربي في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وكان تعادل الجمعة في أول ظهور رسمي لخليلوجيتش مع المغرب بعد وديات سابقة، سبباً في انفجار غضب فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة.

وتراجع المردود الفني لمنتخب المغرب تحت قيادة خليلوجيتش، ولم يعرف الفوز سوى مرة واحدة خلال 5 مباريات، وكان ذلك أمام النيجر مقابل 3 تعادلات أمام بوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا، وهزيمة أمام الغابون.

وما يثير استياء اتحاد الكرة، هو تراجع الحصيلة التهديفية للأسود، حيث سجل المغرب 5 أهداف خلال 5 مباريات واستقبل نفس العدد من الأهداف.

ونوهت المصادر بأن اتحاد الكرة مستاء أيضاً من تصريح خليلوجيتش في المؤتمر الصحفي، بأن المغرب لا يضم لاعباً بحجم ليونيل ميسي، الأمر الذي يمثل استفزازاً للجماهير المغربية.

وستكون مواجهة الأسود أمام بوروندي الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من التصفيات القارية، حاسمة في تحديد مستقبل خليلوجيتش مع الأسود.

وأبدى ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، استياءه من التعادل مع موريتانيا.

وأضاف بونو “قدمنا مباراة في المستوى، وكنا الطرف الأفضل، لكننا أضعنا عدة فرص للتسجيل أمام المرمى، كانت في الواقع مباراة غريبة”.

وانتقد بونو أيضاً لاعبي المنتخب الموريتاني، مشيراً إلى أنهم “كانوا يتعمدون تضييع الوقت والسقوط”.

وتابع حارس إشبيلية “هناك لاعبون جدد بالمنتخب المغربي، علينا أن نعرف كيف نتعامل مع أي لحظة في المباراة، نحن الآن مطالبون بالعودة بنتيجة إيجابية من أمام بوروندي”.