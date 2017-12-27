انطلاق بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبو ظبي

جوكوفيتش أبرز المشاركين في نسخة هذا العام

تنطلق غداً الخميس منافسات النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية لكرة المضرب بمجمع التنس الدولي في العاصمة أبو ظبي بمشاركة ستة من نجوم اللعبة.

ويشارك في هذه النسخة كل من النمساوي دومنيك ثيم المصنف الخامس عالمياً، والإسباني بابلو كارينو المصنف العاشر، والصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقاً، والمصنف الـ 12 حالياً، والجنوب إفريقي كيفين أندرسون المصنف الـ 14، والإسباني روبرتو باوتيستا المصنف الـ 20، والروسي أندريه روبليف المصنف الـ 39.

وتقام فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتبدأ المنافسات بلقاء يجمع بابلو كارينو مع أندرسون، تتبعه مباراة باوتيستا مع روبليف.

ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى لملاقاة ثيم والفائز من المواجهة الثانية لمواجهة جوكوفيتش في مباراتي نصف النهائي المقررتان بعد غد الجمعة.

وتشهد هذه النسخة غياب حامل لقب النسختين الماضيتين الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالمياً للإرهاق، كما يغيب السويسري ستانيسلاس فافرينكا والكندي ميلوش راونيش اللذان أعلنا انسحابهما بعد احتجابهما فترة عن الملاعب حيث يخضع كلاهما لتأهيل خاص.

وتشهد هذه النسخة عودة جوكوفيتش بعد غياب عن النسختين الماضيتين، حيث يطمح النجم الصربي للفوز باللقب للمرة الرابعة في مسيرته لمعادلة رقم نادال.