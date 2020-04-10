انهيار أسعار نجوم الدوري الإيطالي بسبب كورونا

يتدرب نجوم الدوري الإيطالي في منازلهم منذ عدة أسابيع، في ظل توقف النشاط بسبب وباء فيروس كورونا، وفي هذه الأثناء انخفضت قيمتهم التسويقية بشكل كبير في بورصة اللاعبين.

وكشف موقع "كالتشيوميركاتو"، عن الأرقام السوقية الجديدة للاعبي الدوري الإيطالي بعد أزمة كورونا، وجاء على رأس المتأثرين باولو ديبالا نجم يوفنتوس الذي تراجعت قيمته بـ16 مليون يورو، لتصل الآن إلى 72 مليون يورو.

وأصبحت قيمة كريستيان إيريكسن لاعب وسط إنتر ميلان الجديد 68 مليون يورو، بعد الانخفاض بنسبة 17 مليون يورو، بالتساوي تماماً مع زميله المهاجم روميلو لوكاكو.

كما انخفضت قيمة ماتيس دي ليخت إلى 67.5 مليون يورو بعد التراجع بقيمة 7.5 ملايين يورو، بينما وصلت قيمة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر المطلوب من برشلونة إلى 64 مليون يورو بعد انخفاضها بمقدار 16 مليوناً.

أما النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفي فبلغت قيمته حالياً 60 مليون يورو، بعد أن سجل انخفاضاً بقيمة 15 مليون يورو، وبحسب الموقع فهو سابع أغلى لاعب حالياً في الدوري الإيطالي.