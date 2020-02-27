انهيار راموس يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية

ظهر سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، محبطاً بعد تسجيل كيفين دي بروينه هدف فوز مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.

افتتح إيسكو التسجيل لأصحاب الأرض قبل أن يتمكن غابرييل جيزوس من إدراك التعادل، ثم سجل دي بروينه هدف الفوز من ركلة جزاء.

ولم يكن فشل راموس في إبعاد الكرة عن جيزوس في الهدف الأول أو حصوله على البطاقة الحمراء أسوأ لقطاته في اللقاء، بل ظهر كأول المحبطين بعد التراجع في النتيجة.

ورصدت شبكة "موفيستار" الإسبانية ما قاله راموس عقب تسجيل هدف سيتي الثاني والذي جاء قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة.

أول ما قاله القائد لزملائه كان: "لقد خسرنا، أسقطونا خلال 5 دقائق فقط".

وسبق وأظهر راموس مشاعراً مماثلة، ففي لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة الموسم الماضي في كأس ملك إسبانيا، وبعد تسجيل لويس سواريز الهدف الثالث، التفت القائد إلى اللاعبين وقال لهم "لا نريد أن نخسر بخماسية مجدداً".

وضاعف راموس من صعوبة المهمة أمام فريقه إياباً بعد طرده قبل دقائق من نهاية المواجهة.

يذكر أن ريال مدريد لم يعرف أبداً التأهل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة لقاء الذهاب على أرضه.