اهتمام دولي بتعاقد الشباب مع إيفر بانيغا

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بتعاقد الشباب السعودي مع إيفر بانيغا نجم إشبيلية، بعد توقيعه رسمياً بداية من صيف 2020، في صفقة انتقال حر.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأحد توقيع الدولي الأرجنتيني لصالح الشباب، مع الإشارة إلى أن النادي السعودي يدربه لويس غارسيا الذي يعرف الليغا جيداً.

ووصف الصحافي المهتم بشؤون الليغا، ألبرت أورتيغا، صفقة انتقال بانيغا إلى الشباب بغير المتوقعة، واصفاً اللاعب بأنه أحد أفضل نجوم الوسط في الدوري الإسباني خلال العقد الأخير.

أما صحيفة "كلارين" الأرجنتينية فأكدت بأن بانيغا رفض العودة إلى فريقه القديم بوكا جونيورز، بعد نهاية عقده الحالي مع إشبيلية في الصيف، ليقرر خوض تجربة احتراف جديدة في الملاعب السعودية مع الشباب.

وركزت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية على نهاية مسيرة بانيغا مع إشبيلية، بعد فترة طويلة قضاها في الليغا مع فالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية، ليفضل إنهاء تجربته في المنطقة العربية مع الشباب.

يذكر أن بانيغا خاض هذا الموسم 19 مباراة مع إشبيلية في الليغا، نجح خلالها في تسجيل هدفين بالإضافة إلى صناعته 6 أهداف أخرى، مع مشاركته أساسياً باستمرار في تشكيلة المدرب جولين لوبيتيغي.