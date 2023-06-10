اهتمام سعودي بساديو ماني نجم بايرن ميونخ

أكدت شبكة "سكاي" الألمانية وجود اهتمام سعودي بخدمات النجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ.

ورغم وصوله ملعب آليانز آرينا صيف العام الماضي، إلا أن الرحيل بات خياراً متوقعاً للاعب خلال سوق الانتقالات القادم في ظل عدم تأقلمه مع الفريق البافاري.

وسارعت أندية إنجليزية لاقتناص نجم ليفربول السابق على غرار نيوكاسل يونايتد وآرسنال.

لكن الشبكة الألمانية كشفت عن اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بنجم الهجوم، إلا أنها لم تكشف عن هويته.

وخاض ماني 38 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم في جميع المسابقات سجل خلالها 12 هدف وصنع 6 أهداف أخرى.

ويمتد العقد الذي يربط السنغالي بالنادي الألماني حتى يونيو من عام 2025.