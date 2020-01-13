اهتمام عالمي بتتويج ريال على الأراضي السعودية

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بأحداث نهائي السوبر الإسباني، بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وأشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالحضور الجماهيري الكبير في جدة والذي وصل إلى قرابة 60 ألف مشجع، مع الحديث عن الفعاليات الجماهيرية التي عاشها الجمهور قبل وبين شوطي النهائي.

كما وضعت الصحيفة تركيزاً مضاعفاً على لقطة طرد فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بعد منعه ألفارو موراتا من تسجيل هدف الفوز لأتلتيكو في الوقت القاتل، لينقذ فريقه وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

أما صحيفة "آس" الإسبانية فأكدت أن المدرب زين الدين زيدان يعرف كيف يفوز في النهائيات، ليحقق الفوز التاسع في النهائي التاسع مع ريال مدريد كمدرب، دون تلقيه أي خسارة سواء في البطولات المحلية أو القارية.

في المقابل رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات دييغو سيميوني التي عبر فيها عن حزنه بسبب الخسارة، لكنه تقبل اختيار فالفيردي كرجل للمباراة رغم طرده، بسبب المخالفة التي ارتكبها لتمنع أتلتيكو من تحقيق الفوز، وفق وجهة نظر المدرب الأرجنتيني.

وركزت شبكة "فوكس" الأميركية على مستوى الحارس تيبو كورتوا، بعد تألقه اللافت مؤخراً في بطولة السوبر، ليعيد اكتشاف نفسه من جديد على الملاعب السعودية بداية عام 2020.

يذكر أن شبكة قنوات "جول" علقت على حضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى جدة من أجل دعم ريال في النهائي، ليؤكد نجاح إقامة السوبر الإسباني في السعودية، بعد مشاركة أربعة فرق دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ المسابقة.