باتيستوتا يهنئ رونالدو

وجه الأسطورة الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، التهنئة للنجم كريستيانو رونالدو، بعد معادلة رقمه القياسي بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي، لكن مع مزحة بسيطة.

وهز رونالدو الشباك في فوز يوفنتوس 2-1 على سبال السبت، ليعادل إنجاز باتيستوتا موسم 1994-1995 وكذلك رقم فابيو كوالياريلا الموسم الماضي.

لكن الفارق أن باتيستوتا حقق الرقم دون راحة خلال أول 11 مباراة في الموسم المذكور مع فيورنتينا، بينما غاب رونالدو في مباراة بريشيا السابقة، وكذلك نال كوالياريلا راحة مع سامبدوريا.

واغتنم "باتيجول" الفرصة وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي" "أهنئ رونالدو على الرقم القياسي، لكنه يكون أسهل عندما تحصل على راحة".

ويمكن لرونالدو، الذي احتفل بخوض مباراته رقم 1000 بمسيرته الاحترافية، الانفراد بالرقم القياسي إذا هز شباك إنتر ميلان في لقاء القمة الأسبوع المقبل.