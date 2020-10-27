بارتوميو: بقاء ميسي في برشلونة كان ضرورياً

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه كان يدرك بأنه سيتعرض لموجة ضخمة من الانتقادات جراء رفضه السماح برحيل ليونيل ميسي خلال الصيف.

لكن رئيس البارسا شدد على أهمية الاحتفاظ بالدولي الأرجنتيني على الأقل لعام آخر.

وطفت مطالب ميسي بالرحيل على السطح بعد سقوط برشلونة المذل أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة 2-8، علماً بأنه قضى مسيرته الاحترافية بأسرها مع النادي الكتالوني.

لكن بارتوميو وإدارته وقفت حازمة أمام "ليو" مشيرة إلى أن البند الذي كان يسمح له بالرحيل مجاناً قد انتهى وأن على أي نادٍ يرغب بالحصول على خدماته دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد الهداف الأرجنتيني.

وبعد أسابيع من الشكوك، استمر ميسي مع البارسا مجبراً، بعدما رفض اللجوء إلى المحاكم احتراماً للنادي وما قدمه له.

ووجه "ليو" اللوم إلى بارتوميو مشيراً إلى أنه لم يلتزم بوعده بالسماح للأرجنتيني بالرحيل.

وقال رئيس برشلونة أن السماح لميسي بالمغادرة أمر لم يكن ليرضى حدوثه، وأنه كان من مصلحة النادي أن يستمر قائده، كما أن مرور الموعد المحدد في العقد المبرم بين الطرفين والذي كان يخول للأرجنتيني الرحيل حسم المسألة.

وشدد بارتوميو: "لم يخطر ببالي الاستقالة رغم قضية ميسي، من أجل مدينة برشلونة والنادي والفريق، كان من الضروري أن يستمر معنا وأن يعتزل هنا.

"لدينا مشروع مميز قوامه نخبة من الشبان وبعض المخضرمين مثل ميسي، وأعتقد أنه في ظل وجوده، سنفوز بلقب ما هذا الموسم".

يذكر أن بداية برشلونة استهل موسمه المحلي بطريقة صعبة، إذ أنه يحتل حالياً المركز الثاني عشر في الليغا بعد خسارة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد 1-3.

إلا أن بداية المسيرة في دوري الأبطال كانت مغايرة بعدما اكتسح فيرينسفاروش بخمسة أهداف لهدف.

وتنتظر برشلونة مواجهة قوية ومرتقبة أمام يوفنتوس غداً الأربعاء في ثاني جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.