بارتوميو: تشافي سيدرب برشلونة

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقفه من إمكانية تدريب تشافي هيرنانديز للبارسا، كما تحدث عن مفاوضات نيمار ولاوتارو مارتينيز وعلق على تجديد عقد ليونيل ميسي وإمكانية إقالة كيكي سيتيين.

وأكدت تقارير رغبة ميسي في الرحيل بعد نهاية عقده صيف 2021 وإمكانية إقالة سيتيين بحال الفشل في الفوز بلقب هذا الموسم.

وقال بارتوميو في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية: "تشافي سيتولى تدريب برشلونة عاجلاً أم آجلاً فهو مؤهل لذلك ويرغب في العودة إلى منزله لكننا حالياً نمتلك مدرباً سيستمر معنا في دوري أبطال أوروبا وهدفنا أن يبقى للموسم القادم أيضاً".

وتابع: "تقنية حكم الفيديو المساعد جعلت الأمور أصعب على برشلونة، نعم التقنية بحاجة لأن تكون أكثر عدلاً ونحتاج أن يكون البروتوكول أكثر وضوحاً لأن هناك العديد من الحوادث المثيرة للجدل التي لا يتم الاستعانة فيها بالـVAR".

وأشار رئيس برشلونة إلى أنه شاهد مباريات برشلونة الأخيرة وهناك العديد من ركلات الجزاء للبلاوغرانا والتي لم يحاول الحكم حتى مراجعة اللقطة وتقييمها.

وحول موقف تجديد عقد ميسي، واصل: "نتواصل معه لحسم مسألة التمديد ولا أعتقد أن هناك أزمة على الإطلاق لأنه لا يرغب في مغادرة برشلونة".

أما بالنسبة لسوق الانتقالات: "بسبب أزمة جائحة كورونا خسرنا نحو 200 مليون يورو وبالتالي كان من الضروري بيع بعض اللاعبين، بالطبع سيرحل البعض وينضم لنا آخرون والأكيد هو وجود بيدري وفرانسيسكو ترينكاو معنا الموسم المقبل. أما بالنسبة للاعب إنتر، لاوتارو مارتينيز فقد تحدثنا في وقت سابق وتوقفت المفاوضات".

كما نفى رئيس برشلونة إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا في سوق الانتقالات المقبلة مؤكداً أنه غير معروض للبيع.

يذكر أن بارتوميو انتقد تقنية الفيديو بعد مباراة فياريال رغم فوز برشلونة 4-1 في واحدة من أفضل مباريات الفريق هذا الموسم.