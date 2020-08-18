بارتوميو: كومان سيدرب برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن رونالد كومان سيتولى تدريب البارسا بصورة رسمية خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت الصحف الإسبانية قد كشفت أن المدرب الهولندي وصل إلى مدينة برشلونة تمهيداً لتوقيع عقد تدريب الفريق الكتالوني.

ويحتوي عقد كومان مع منتخب هولندا بنداً يسمح له بالرحيل عندما يريد لتدريب برشلونة فقط، مما سهل كثيراً من مهمة البلاوغرانا في الظفر به.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن على كومان دفع من 4 إلى 5 ملايين يورو للاتحاد الهولندي لكرة القدم جراء رحيله، سيدفعها له النادي الإسباني مقابل أن يتخلى المدرب عن جزء من راتبه في كامب ناو.

وقال بارتوميو في تصريحات للقناة الرسمية لبرشلونة: "إذا سارت الأمور بشكلٍ صحيح، سيصبح كومان مدرباً لبرشلونة.

"اخترناه نظراً لما يمتلكه من خبرات كما كان جزءاً من فريق الأحلام لدينا، إنه يؤمن بفلسفتنا أيضاً.

"قبل أزمة كورونا وفي يناير قال لنا أنه مرتبط بالمنتخب الهولندي وسيستمر معه حتى كأس أوروبا.

وأضاف في عبارة مثيرة للجدل: "هناك بعض اللاعبين أيضاً الذي عفى عليهم الزمن".

وربما يقصد بارتوميو بحديثه سيرجيو بوسكيتس أو جيرارد بيكيه أو غيرهما من الكبار.

يذكر أن برشلونة بدأ ثورته بإقالة كيكي سيتيين من تدريب الفريق إضافة لإيريك أبيدال من منصب المدير الرياضي.