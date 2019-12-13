بارتوميو: لن يتم تأجيل الكلاسيكو

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن مصير مباراة الكلاسيكو المقررة في 18 من الشهر الجاري ضمن منافسات المرحلة الـ 10 من الدوري الإسباني.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لن يتم تأجيل الكلاسيكو مرة أخرى».

وأضاف: «ستتم إقامة المباراة، وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً. نحن نمر بلحظة صعبة للغاية».

وكانت تقارير كشفت الأربعاء، عن احتمالية حدوث تعديل جديد بشأن مباراة الكلاسيكو، مع وجود دعوات للاحتجاج من حركة مؤيدة لانفصال كتالونيا داخل وخارج معقل البلاوجرانا.

وتابع: «هناك مساحة لحرية التعبير في الكلاسيكو. دع الجميع يأتي مع الحفاظ على الهدوء، واجعلوا المباراة احتفالًا بالرياضة».

وواصل: «فوز ميسي بالكرة الذهبية؟ لديه 6 كرات، ولكن ينبغي أن يحصل على المزيد».

وأتم: «متأكد من أن ميسي سينهي مسيرته بحصد المزيد من الكرات الذهبية».