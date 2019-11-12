بارتوميو: ميسي سيعتزل في برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على ثقته التامة في استمرار ليونيل ميسي حتى اعتزاله بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما أدلى في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد من خلالها أن ميسي سيستمر مرتبطاً بالبارسا لحين اعتزاله.

وشدد بارتوميو في تصريحات أن "ليو" بما قدمه خلال مسيرته أصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وأن إنجازاته لن تتكرر مهــما حــدث.

وقال بارتوميو: "هدف الجميع هنا هو تمديد تعاقدنا مع ميسي لأطول فترة ممكنة لو كان يشعر بالقوة والطموح للاستمرار، لكن في النهاية الأمر يعود له، لقد اكتسب الحق ليقرر متى سيتوقف".

وأضاف: "مثلما قال هو بنفسه قبل أسابيع ميسي يريد أن ينهي مسيرته في برشلونة، وأنا أعلم مدى قوته والطموح الذي يملكه في الوقت الحالي، ربما يلعب لخمس سنوات مقبلة معنا، ليس لدي شك في ذلك".