بارتوميو: ميسي سيعتزل في برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن هدف النادي هو الحفاظ على النجم ليونيل ميسي حتى اعتزاله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التجديد للويس سواريز لم يُطرح حتى الآن.

وقال رئيس النادي الإسباني في تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «يمتلك ميسي عقداً ساري المفعول حتى عام 2021، هدفنا هو أن يعتزل في برشلونة، وبالتالي يجب تمديد عقده، لديه الكثير من كرة القدم التي سنستمتع بها، يجب أن نجدد له بحيث يبقى دائماً في برشلونة، إلى الوقت الذي يريده هو.

«ليس لدي أي شك في بقاء ميسي، هو قال أن برشلونة فريق حياته، إنه الفريق الذي سيعتزل فيه، لكن في النهاية هو من سيقرر متى يريد إنهاء مسيرته الكروية، وبالتأكيد ستكون هنا».

وفيما يخص تجديد عقد سواريز المصاب حالياً، قال بارتوميو: «هذا الملف ليس مطروحاً حالياً على الطاولة، لم نتحدث معه أو مع وكيل أعماله، ولكن إذا أتيحت الفرصة سنتحدث».