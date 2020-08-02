بارتوميو يؤكد عدم تعاقد برشلونة مع نيمار ولاوتارو

صرح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بأن النادي لن يتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، ولا حتى مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، مشيراً إلى عدم إبرام صفقات كبيرة هذا الصيف.

وارتبط نيمار ولاوتارو بالانتقال للبارسا، حيث أن الأول كان هدفاً من الأهداف الصيف الماضي، والثاني يعتبر من أولويات البلاوغرانا لخلافة لويس سواريز.

لكن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أندية أوروبا بسبب فيروس كورونا، ستجعل النادي الكتالوني يصرف النظر عن التعاقد مع أسماء جديدة هذا الصيف.

وتحدث بارتوميو وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية: “التعاقد مع نيمار؟ لن نحاول التعاقد معه هذا الصيف، وضعنا كل شيء للتعاقد معه الصيف الماضي، لكننا لن نحاول مرة أخرى”.

وحين سئل عن إمكانية التعاقد مع لاوتارو، رد قائلاً: “موقفنا المادي لا يصلح للاستثمارات الكبيرة”.