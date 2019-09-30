بارتوميو يجتمع ببيكيه وجمعية الصحفيين ترد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة اتصل بالنجم جيرارد بيكيه وطلب منه الاجتماع به بشكل عاجل.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" المدريدية التي أكدت أن مكالمة بارتوميو كانت بسبب تصريحات بيكيه الأخيرة عن إدارة النادي.

وكان المدافع المثير للجدل قد انتقد الإدارة في تصريحات إعلامية وأكد أنها تستخدم الصحف الموالية لها من أجل الدفاع عن قراراتها وتحميل الأخطاء للاعبي الفريق.

وقال بيكيه عقب الفوز على خيتافي: "نعرف النادي جيداً وهوية الصحف الموالية له ونعرف الأشخاص الذين يكتبون عن الفريق حتى لو لم تكن تلك المقالات من رؤوسهم، علينا جميعاً أن نكون معاً، وأقصد هنا اللاعبين ومجلس الإدارة".

وخرجت جمعية الصحفيين الإسبانية بدورها لانتقاد تصريحات بيكيه في بيان رسمي جاء فيه: "لا نقبل ما قاله تجاه زملائنا، لا نكتب بناءً على طلب من أي شخص، يجب احترام الجميع في هذه المهنة".

يذكر أن برشلونة يمر بفترة تخبط كبيرة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية حيث أراد ضم نيمار وفشل واستمر التخبط منذ بداية الموسم بالنتائج المتراجعة.