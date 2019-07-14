بارتوميو يخفي مصير كوتينيو

تحدث تقرير إعلامي كتالوني، أمس السبت، عن مصير فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الدولي البرازيلي لم يثبت جدارته في كامب ناو، بعد موسم ونصف من رحيله عن ليفربول.

وقالت أنه رغم تواجد لاعب الوسط على رأس قائمة المرشحين للمغادرة هذا الصيف في البارسا، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي يصرح بعكس ذلك دائماً.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يصل برشلونة أي عرض بشأن كوتينيو، ويظل اهتمام باريس سان جيرمان بضمه مجرد أنباء عابرة.

وكان البلاوغرانا يفضل انتقال البرازيلي إلى مانشستر يونايتد، لكن اللاعب يحترم تاريخه مع ليفربول ويرفض اللعب في أولد ترافورد.