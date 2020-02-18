بارتوميو يدرس الاجتماع مع لاعبي برشلونة بعد التسريبات

يخطط جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لعقد اجتماع مع لاعبي الفريق بعد التسريبات التي نشرتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بارتوميو سيؤكد أنه لم يشارك في إلحاق الأذى بنجوم البارسا، باعتبارهم إرث النادي، وأنه من الغباء أساساً الاشتراك في هذا النوع من الأنشطة.

ويستهدف بارتوميو طمأنة اللاعبين بعد الضجة التي نجمت عن التسريبات التي نشرتها الإذاعة الإسبانية حول ضلوع إدارة برشلونة في تجميل صورتها على حساب نجوم الفريق وعدد من رموز المجتمع الكتالوني.

في السياق ذاته، يدرس برشلونة اتخاذ الإجراء اللازمة حال ثبت اشتراك شركة "آي 3 فينتشيرز"، في صناعة حسابات وهمية من أجل الهجوم على نجوم البلاوغرانا.