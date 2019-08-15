بارتوميو يرفض مقابلة الخليفي

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عدم السفر إلى مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية الذي ينعقد غداً الجمعة في مدينة ليفربول.

وقالت إذاعة "راك 1" أنه كان من المقرر أن يلتقي بارتوميو برئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في الاجتماع الخاص بالرابطة، لكنه فضل السفر إلى إقليم الباسك لمساندة البارسا في مباراته أمام أتلتيك بلباو.

وأوضحت أن رئيس البلاوغرانا لا يود الحديث مع الخليفي حول نيمار مما يرجح فشل المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف بارتوميو يعني أن برشلونة لا يحاول بجد التعاقد مع البرازيلي ويترك الأمر فقط لإيريك أبيدال.