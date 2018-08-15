بارتوميو يستبعد تعاقد برشلونة مع بوغبا

بول بوغبا

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عن ارتياحه لقائمة الفريق التي تتواجد تحت تصرف المدير الفني إيرنيستو فالفيردي مؤكداً عدم الحاجة لإبرام صفقات جديدة هذا الصيف.

وربطت التقارير بين بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وبين البارسا للتعاقد معه، وهو ما يخالف تصريحات بارتوميو، خاصة بعد حصد الفريق الكتالوني لقب السوبر الإسباني قبل أيام على حساب إشبيلية.

وقال رئيس برشلونة: "كما تعلمون جميعاً، سيغلق سوق الانتقالات أبوابه في الـ 31 من الشهر الجاري، ونحن نراقب السوق، لكن لا توجد حاجة فورية للتعاقد مع أي لاعب.

"نحن راضون عما قمنا به هذا الصيف مع كل من الوافدين والمغادرين، أود أن أشكر الجنود المجهولين، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبيب سيغورا المدير التنفيذي وإيريك أبيدال مدير الكرة ومساعده رامون بلانيس.

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"نحن نسعى لبناء مجموعة ممتازة من اللاعبين ذوي الخبرة سواء من الداخل أو من مكان آخر. وهذا سيساعدنا على تحقيق النجاح".

ونجح برشلونة في التتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لكنه فشل في الذهاب بعيداً بدوري أبطال أوروبا وخرج من ربع النهائي على يد روما.

وأكمل: "تعاقدنا مع لاعبين شبان مثل كليومن لينغليه وآرثر ومالكوم الذي سيتأقلم بسرعة مع طريقة اللعب للفريق. أما بالنسبة لـ (آرتورو) فيدال، فهو لاعب ذو خبرة ومهارة وشخصية وسيكون من الإضافات القوية للنادي.

"هنالك لاعبون شبان أتوقع وصولهم للفريق الأول قريباً مع الحصص التدريبية التي تقدم لهم وسط كوكبة النجوم الموجودة".

وأتم تصريحاته حول أندريس إنييستا القائد السابق للفريق، فقال: "انتهى دوره كلاعب هنا، لكنه سيعود لأداء مهام أخرى تحدثنا عنها بالفعل، إن الإعجاب والاعتراف بإنييستا لا يأتي من عشاق برشلونة فقط، بل من عالم كرة القدم بأكمله".

وستكون ضربة بداية حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الجديد في مواجهة ديبورتيفو آلافيس في الـ 18 من الشهر الجاري.