بارتوميو ينفي تفاوض برشلونة مع غريزمان

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه لم يتفاوض مع أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارتوميو ونقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية وأكد خلالها أنه لا يزال يتابع سوق الانتقالات ولديه الكثير من القرارات ليتخذها في الفترة المقبلة.

وقال بارتوميو: "قلنا ذلك بوضوح من قبل ودائماً نقوله، لم نتحدث مع غريزمان، لا يوجد أي شيء في الوقت الحالي، سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضاف متحدثًا عن إعداد الفريق للموسم القادم وتعامله في سوق الانتقالات: "نحن نسير بشكل بطيء وحذر فيما يتعلق بمثل هذه الأمور.

"لا يزال لدينا وقت في يونيو وكامل شهري يوليو وأغسطس، نحن نتحدث ونضع الخطط للفريقين الأول والثاني، ولدينا أكثر من لاعب سيتم تصعيدهم، كما سيكون هناك من سيرحل".

يذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن ضم صفقته الأولى قبل أشهر عندما نجح في الحصول على خدمات فرينكي دي يونغ من صفوف أياكس.