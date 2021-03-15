باريديس: باريس طلب مني عدم الحديث عن مستقبل ميسي

قال الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان أن ناديه طلب منه عدم الحديث عن مستقبل مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وكان ميسي على أعتاب الرحيل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط البالغ من العمر 33 عاماً مع ناديه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وعلق ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي على إمكانية ضم الهداف الأرجنتيني مؤكداً أن "كرسيهم محجوز" في المفاوضات.

كما سبق وعلق باريديس على إمكانية انضمام ميسي إلى باريس مطلع العام الجاري، وقال: "الأمر متروك لميسي إذا أراد أن يأتي، لأن باريس سان جيرمان يحاول إقناعه".

وخلال تصريحات لصحيفة "Le Journal Du Dimanche" الفرنسية، قال لاعب وسط باريس: "طلب مني (باريس) عدم التحدث عن ميسي بعد الآن.

"لم يعجب الناس بموقفي بشأن ما صرحت به، ورأى البعض أنه غير محترم، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لي.

"في النهاية الأمر متروك لميسي ليقرر بهدوء في نهاية الموسم ما يريد أن يفعله بمستقبله".

يذكر أن برشلونة ودع منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمامه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-4، ثم التعادل الإيجابي في لقاء العودة بهدف لكل فريق.