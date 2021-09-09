باريس رفض عرضاً من برشلونة لشراء نيمار مقابل 80 مليون يورو

رفض باريس سان جيرمان عرضاً من برشلونة لشراء المهاجم البرازيلي نيمار بلغت قيمته 80 مليون يورو وفقاً لموقع "Le10Sport" الفرنسي.

وحاول النادي الكتالوني استعادة الهداف البرازيلي الصيف الماضي بعدما غادر صفوفه صوب العاصمة الفرنسية عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وكشف جوان لابورتا رئيس البارسا عن رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، لكن الصفقة تداعت لتمسك سان جيرمان بخدمات نجم الهجوم.

ماذا قدم نيمار لفريق العاصمة الفرنسية؟

وخاض نيمار مع باريس سان جيرمان 117 مباراة في جميع البطولات وسجل له 87 هدفاً.

وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات، وبكأس فرنسا 3 مرات، وبكأس الدوري مرتين، وبكأس السوبر المحلي مرتين.

يذكر أن برشلونة خسر خدمات قائده التاريخي ليونيل ميسي الذي لم يجدد عقده مع النادي ليرحل بعدها إلى سان جيرمان ويوقع على عقدٍ يمتد لموسمين.