تشيلسي أراد شراء ماركينيوس بـ 100 مليون يورو

قال برنامج "آر إم سي سبورت" أن تشيلسي أراد التعاقد مع ماركينيوس نجم دفاع باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وسعى بطل أوروبا للجمع بين الدولي البرازيلي ومواطنه تياغو سيلفا اللذين شكلا شراكة مميزة في خط دفاع الباريسيين في الماضي.

لكن النادي الفرنسي رفض التفريط بنجم الدفاع البالغ من العمر 27 عاماً والذي وصل إلى الفريق عام 2013 قادماً من روما مقابل 31.4 مليون يورو.

وتألق ماركينيوس في صفوف باريس سان جيرمان وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات، كما لعب دوراً أساسياً في تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وخاض المدافع مع الفريق العاصمي 327 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 31 هدفاً حتى الآن.