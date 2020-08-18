باريس سان جيرمان إلى نهائي الأبطال بعد سحق لايبتزيغ

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نظيره لايبتزيغ الألماني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنصف النهائي.

كان بي إس جي الطرف المهيمن بدون منافسة وبصورة مطلقة، فلم يظهر غريمه سوى في لقطات معدودة ولم يكن بالندية المطلوبة.

ضغط باريس القوي وهجماته المتتالية أدت إلى هدف المقدمة في الدقيقة 13 عبر ماركينيوس من رأسية مميزة، ثم عزز آنخيل دي ماريا من تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 42.

خوان بيرنات قضى على آمال كتيبة يوليان ناغلسمان في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 56، ليصل باريس أخيراً إلى النهائي بعدما كانت أفضل نتيجة له الوصول للدور ربع النهائي.

خصم باريس سان جيرمان في النهائي سيتحدد الأربعاء، عندما يلتقي مواطنه ليون مع بايرن ميونيخ الألماني على ملعب جوزيه ألفالادي في نصف النهائي الآخر.

يذكر أن باريس سان جيرمان تصدر مجموعته التي ضمت ريال مدريد، ثم تخطى بوروسيا دورتموند في دور الـ 16، قبل المرور من أتالانتا في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي في ربع النهائي.