باريس سان جيرمان بتشكيلة شبه مكتملة أمام لوريان اليوم

البوابة - يستضيف باريس سان جيرمان خصمه لوريان مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقام المباراة في تمام الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لوريان اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماركينيوس، سيرخيو راموس، دانيلو بيريرا

الوسط: نونو مينديش، ماركو فيراتي، فيتينيا، فابيان رويز، أشرف حكيمي

الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي