باريس سان جيرمان دون قوته الضاربة أمام ريال مدريد

ألقت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على الغيابات المتوقعة في صفوف باريس سان جيرمان، عندما يستضيف ريال مدريد الأربعاء على ملعب بارك دو برانس في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي أن أول الغائبين عن بي إس جي سيكون نيمار جونيور، العائد للمشاركة مع فريقه، بعد فشل عملية إعادته إلى بيت القديم في برشلونة.

وتقمص أغلى لاعب في العالم دور المخلص في مباراة السبت، بتوقيعه على هدف تخطي عقبة ستراسبورغ في آخر لحظات مباراة المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسيغيب البرازيلي بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمبالغته في الهجوم على حكم مباراة مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، مما تسبب في معاقبته بالإيقاف 3 مباريات.

ثاني الأسماء الرنانة التي سيفتقدها المدرب توماس توخيل هو اليافع كيليان مبابي، وذلك لعدم تعافيه من الإصابة التي ألمت به في مباراة تولوز الشهيرة، التي شهدت كذلك تعرض الوافد الجديد عبدو ديالو والمهاجم إيدينسون كافاني للإصابة.

في المقابل، توقع التقرير عودة كافاني أمام لوس بلانكوس، بالإضافة إلى مشاركة المهاجم الجديد ماورو إيكاردي، وذلك لحل معضلة غياب مبابي ونيمار.

كما ستشهد مباراة الأربعاء مواجهة عاطفية بين الحارس كايلور نافاس وناديه السابق، فيما سيغيب بنسبة كبيرة ثيو كيرير ويوليان دراكسلر.