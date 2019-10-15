باريس سان جيرمان دون نيمار لـ 4 أسابيع

كشف باريس سان جيرمان رسمياً أن فترة غياب النجم نيمار دا سيلفا عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض الدولي البرازيلي للإصابة خلال مباراة بلاده الودية أمام منتخب نيجيريا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعانى نيمار الأمرين بسبب الإصابات التي لا تفارقه منذ انتقاله من برشلونة إلى الباريسي صيف عام 2017، منها إصابات سيئة، مثل انتكاسته في مشط القدم التي أبعدته عن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين.

وتجددت الإصابة مرة أخرى بالنسبة لنيمار حيث غادر مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا بعد مرور 12 دقيقة فقط من المباراة.

وبعد الفحوصات الطبية التي خضع لها، تبين أن اللاعب المثير للجدل يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره باريس سان جيرمان، سيغيب نيمار عن الملاعب أربعة أسابيع.

ولن يشارك البرازيلي بالتالي في كلاسيكو فرنسا أمام مرسيليا في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بينما سيكون متاحًا لمواجهة ريال مدريد في ديسمبر.