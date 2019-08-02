باريس سان جيرمان سعيد بسبب "صدمة" نيمار

يبدو أن غياب نجم باريس سان جيرمان نيمار عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أفرحت ناديه الفرنسي.

وأعلن فيفا عن لائحة من 10 لاعبين سيتنافسون على جائزة "الأفضل" خلال حفل الجوائز السنوي في ميلانو في 23 من الشهر القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بطل فرنسا سيوفر 3 ملايين يورو كانت ستمنح مكافأة للبرازيلي في حال اختياره ضمن القائمة، وفقاً لبند في عقده.

وأضافت" "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمكافأة السلوك الجيد البالغة مليوني يورو، لن يحصل عليها نيمار أيضاً، بسبب عدم امتثاله للوائح الداخلية الخاصة بعدم التأخر على التدريبات".

ولا يزال مصير نيمار غامضاً، في ظل رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، بينما يبدو أن سان جيرمان سيعقد حصول هذه الصفقة.

وضمت لائحة فيفا لجائزة الأفضل كل من محمد صلاح (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وليونيل ميسي (برشلونة)، وفرينكي دي يونغ (أياكس أمستردام ثم برشلونة)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وماتيس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس)، وإيدين هازارد (تشيلسي ثم ريال مدريد)، وهاري كاين (توتنهام)، وساديو ماني (ليفربول).