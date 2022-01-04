باريس سان جيرمان متلهف لضم عثمان ديمبيلي

يقترب عثمان ديمبيلي من الرحيل عن برشلونة مجاناً بعد نهاية الموسم وسط اهتمام كبير من باريس سان جيرمان بضمه وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويتواصل النادي الباريسي مع ممثلي الهداف الفرنسي باستمرار حتى يضمن الحصول على توقيعه بحلول الصيف القادم.

ورغم الاهتمام الكبير من باريس سان جيرمان، إلا أن اللاعب مطلوب أيضاً من قبل كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة ليوفنتوس.

وانتقل ديمبيلي إلى برشلونة في صيف عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة كلفته قرابة 105 ملايين يورو.

وخاض البالغ من العمر 24 عاماً 126 مباراة مع البارسا حتى الآن سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 23 هدف آخر.