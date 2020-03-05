باريس سان جيرمان مستعد للتضحية بنيمار من أجل مبابي

أبرزت وسائل الإعلام الفرنسية ما يدور خلف الكواليس في باريس سان جيرمان بشأن العروض المقدمة لضم النجمين نيمار وكيليان مبابي، والتي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الفريق كثيراً.

ويدرس ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي ضرورة التضحية بأحد النجمين من أجل الحفاظ على الآخر، لذلك يبدو من المتوقع أن يكون نيمار هو من ستتم التضحية به.

يذكر أن برشلونة كان يرغب في استعادة لاعبه مرة أخرى الصيف الماضي، وقد تكون الفرصة سانحة أمامه بمعنى الكلمة نهاية الموسم الجاري إذا ما صدقت التقارير.